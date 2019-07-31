Автолюбители одобрили инициативу Алексея Текслера

Необходимости оплачивать полную ставку лишились большинство автовладельцев региона.

В минувший понедельник, 29 июля, глава Челябинской области Алексей Текслер во время общения с работниками Челябинского металлургического комбината объявил о снижении транспортного налога для автомобилей мощностью до 150 лошадиных сил.

Редакция сайта «Первый областной» решила узнать, как к подобному решению относятся автомобилисты, ведь по информации налоговой службы, сейчас в области зарегистрировано около одного миллиона таких транспортных средств. Благодаря этому налогу в бюджет попало около одного миллиарда рублей.

«Конечно, положительная оценка будет от тех, кто попадет в этот диапазон. Остальные будут только завидовать. Вроде бы, деньги не такие большие, но в нынешних условиях и это хорошо. Этот диапазон мощности средний, поэтому большая часть машин у нас, конечно, укладывается в этот диапазон. Может быть, процентов 60, может быть, 70. Единственное, что на мощные машины у нас остается самый высокий налог, даже в Москве он ниже. Хотелось бы и там увидеть какие-то послабления. Но то, что, хотя бы ненамного, мы приблизились к другим городам это хорошо», — заявил руководитель регионального отделения движения автомобилистов «Свобода выбора» Алексей Бруй.

Однако, как снижение ставки повлияет на бизнес? Об этом подробнее вы сможете узнать в материале BusinessFM.