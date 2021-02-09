Автоинформатор будет сообщать южноуральцам о результатах теста на COVID-19

«Цифровой медработник» приступил к обязанностям с 15 января

В Челябинской области запускают «Цифрового медработника» — автоинформатор, который сообщит южноуральцам о результатах сданного ими теста на коронавирусную инфекцию. Речь идет именно о тех тестах, которые были сданы в районных поликлиниках.

«Голосовой информатор не только сообщает результаты теста, но и дает рекомендацию, как быть в том случае, если тест положительный или требуется его пересдача. При этом звонок совершается с письменного согласия жителей, которые указали для этого свой номер телефона», — сообщили в Министерстве здравоохранения Челябинской области.

О необходимости такой системы заговорили специалисты отдела информационных технологий Министерства здравоохранения Челябинской области совместно с Мининформом региона. Реализовать проект помог провайдер «Ростелеком».

«Компания „Ростелеком“ организовала работу этой виртуальной АТС в сжатые сроки. Возможности такой услуги обширны: это не только организация телефонии через интернет с функциями переадресации и голосовых оповещений, но и возможность формирования очереди и распределения вызовов, записи и хранения телефонных разговоров», — рассказал директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев.

Отметим, что «Цифровой медработник» начал работу с 15 января, сейчас идет активная стадия тестирования и уже совершено более 105 тысяч вызовов. Такой сервис позволит южноуральцам оперативно и без лишних усилий узнать результаты своего анализа на коронавирус.