Автодорогу Миасс-Карабаш-Кыштым отремонтируют раньше срока

Дорожники приступили к работам, запланированным только на следующий год

Участок автомобильной дороги Миасс-Карабаш-Кыштым в Челябинской области протяженностью 12 километров ремонтируют с опережением графика. Дорожники выполнили план текущего года и приступили к замене дорожного полотка на отрезке, запланированном на 2022 год, сообщили сегодня, 27 сентября, в пресс-службе областного Миндортранса.



Дорогу Миасс-Карабаш-Кыштым ремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» на протяжении последних четырех лет. За это время асфальт заменили на 36 километрах этой дороги.



В 2021 году начался ремонт 12-километрового участка от 50-го до 62-го километра трассы. В прошлом году было отремонтировано 2,3 км дороги. В нынешнем — 2,9 км. В следующем году планировалось отремонтировать 6,8 км и сдать объект к октябрю. Однако дорожники работают опережающими темпами и уже в этом году приступили к ремонту участка, запланированного на 2023 год.



«На данный момент выполнены работы по устройству покрытия на всем участке ремонта. Ведутся работы по укреплению обочин, установке дорожных знаков, барьерного ограждения, дорожной разметки, также запланирован ремонт водопропускных труб, чтобы дорогу не подмывало и не затапливало», — рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев.

Данная автодорога не только соединяет крупные промышленные центры области, но и ведет к популярным туристическим объектам — горе Сугомак и Сугомакской каменной пещере.