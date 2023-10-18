Автобусы в Челябинске стали мыть за две минуты

В автопарке установили новое оборудование

В Челябинске в автобусном парке запустили новый автомоечный комплекс, и теперь мойка транспорта занимает всего две минуты. Кроме того, теперь автобусы моют в несколько этапов, сообщили в телеграм-канале «Автобусный парк Челябинска».

Транспорт очищают от грязи следующим образом: сначала смачивают грязь на стенках, затем наносят моющий состав. После этого автобус проходит через специальные щетки, а затем грязь смывается. Дополнительно транспорт обливают водой под давлением. Все это занимает до двух минут.

Кроме того, в новом комплексе используются щетки нового поколения, которые не только лучше очищают, но и не царапают покрытие автобуса.

А еще в автобусном парке установили дополнительный насос и очистную станцию, которые доводят параметры воды до нормативных, и ее можно использовать повторно.