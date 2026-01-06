Автобусы в Челябинске будут работать до часа ночи в Рождество

От «Цирка» отправятся дополнительные рейсы трамваев

В ночь с 6 на 7 января в Челябинске будет продлен график движения автобусов и трамваев. Мера введена по поручению главы города Алексея Лошкина, чтобы облегчить горожанам возвращение домой после праздничных богослужений в храмах, сообщили в пресс-службе «ЧелябГЭТ».

Автобусы пяти маршрутов (№ 8, 9, 18, 24, 71) будут курсировать с интервалом 30-40 минут вплоть до 01:00 ночи 7 января. Кроме того, в 03:20 и 03:35 от остановки «Цирк» отправятся дополнительные рейсы трамваев № 3 (на Автовокзал и ЧМК) и № 22 (в сторону Чичерина и Чистопольской).

Для дополнительной охраны в храмах, кроме полиции, будут привлечены частные охранные предприятия, дружинники и казаки.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в городе усилили уборку снега перед Рождеством.