Автобусы на ЧМЗ на 4 месяца изменят маршруты из‑за капремонта теплотрассы

Движение на участке улицы 60‑летия Октября закроют уже сегодня, 4 июня

В Металлургическом районе Челябинска сегодня стартует капитальный ремонт теплотрассы по улице 60-летия Октября. В этой связи на участке улицы будет ограничено движение, в том числе общественного транспорта, сообщает Служба организации движения.

«С 18 часов 4 июня и ориентировочно до 30 сентября будет закрыто движение на участке от Дегтярева до Сталеваров. Автобусы будут направлены в объезд», — говорится в сообщении.

Так, автобусы № 15, 16с, 44 и 93с пойдут по Сталеваров и Богдана Хмельницкого; автобусы № 19, 35, 42 и 300 — по Сталеваров — Трудовой и Дегтярева.