Автобусы Челябинска переходят на расписание выходного дня

Его будут придерживаться с 23 по 25 февраля

Челябинские автобусы в пятницу, 23 февраля, будут выходить на маршрут по расписанию выходного дня. Часть сотрудников городской Службы организации движения отправятся в этот день на праздничный отдых, предупреждают в организации.

В субботу и воскресенье, 24 и 25 февраля, автобусы будут также работать по облегченному расписанию.

Посмотреть время прибытия нужного вам маршрута можно по этой ссылке.

Также движение транспортных средств можно отслеживать в реальном времени в приложениях «2ГИС» и «Яндекс Карты».