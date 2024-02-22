Челябинские автобусы в пятницу, 23 февраля, будут выходить на маршрут по расписанию выходного дня. Часть сотрудников городской Службы организации движения отправятся в этот день на праздничный отдых, предупреждают в организации.
В субботу и воскресенье, 24 и 25 февраля, автобусы будут также работать по облегченному расписанию.
Посмотреть время прибытия нужного вам маршрута можно по этой ссылке.
Также движение транспортных средств можно отслеживать в реальном времени в приложениях «2ГИС» и «Яндекс Карты».