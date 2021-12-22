Автобусный перевозчик сократил число рейсов по маршруту Челябинск — Южноуральск

Для жителей поселка Красногорского стало проблемой добраться в областной центр

Автобусный перевозчик сократил число рейсов по маршруту Челябинск — Южноуральск. Жители Красногорского, который находится между этими двумя городами, не могут добраться в областной центр. О проблеме они сообщили ИА «Первое областное».

«Из Красногорского нет нормального автобусного сообщения с Челябинском и Южноуральском. Администрация заключила договор с каким-то несостоятельным перевозчиком. Через день отменяет рейсы на свое усмотрение. Люди вынуждены пользоваться частными машинами. Невозможно уехать ни на учебу, ни на работу, ни в областную больницу», — обратилась в ИА «Первое областное» жительница Красногорского Валентина.

В региональном Миндортрансе ИА «Первое областное» ответили, что знают о сложившейся ситуации, и объяснили, что дело не в недобросовестности перевозчика.

«Проблема с маршрутом связана из-за резкого падения пассажиропотока в зимнее время. Дело в том, что по этому направлению находятся сады и маршрут популярен в период с мая по октябрь. Еще одна причина — это засилье нелегальных перевозчиков. Они готовы увести пассажиров по той же стоимости, что и официальный перевозчик», — рассказали в министерстве.

Сейчас Миндортранс региона прорабатывает вопрос, чтобы перевести перевозчика по данному маршруту на регулируемый тариф, что позволит решить сложившуюся проблему.