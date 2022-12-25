Автобус от Автовокзала до поселка Шахты №44 запустят в Копейске с 9 января

Транспорт будет ходить с шести утра

С 9 января в Копейске запустят новый автобусный маршрут № 19А, который будет следовать от Автовокзала до поселка Шахты № 44. Транспорт будет ходить только в будние дни, сообщили 25 декабря в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».

Среднегабаритный автобус будет следовать по улицам Сутягина, Ленина, проспекту Ильича, улицам Темника, Калинина, Кирова, Забойщиков, Урицкого, Крылова, Мира и Баженова.







Первый рейс от Автовокзала будет отправляться в 5:55, от поселка Шахты № 44 — в 6:22. Последний рейс от Автовокзала — в 18:15, от поселка Шахты № 44 — в 18:51.

Также с 9 января в Копейске начнет курсировать автобус № 8, который будет следовать по маршруту Автовокзал — ЭТС — Автовокзал. Подробнее о его расписании и маршруте читайте здесь.