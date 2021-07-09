«Автобус остался за рекой»: челябинцы рассказали об эвакуации в горах Карачаево-Черкесии

Власти Челябинской области находятся на связи с туристами и готовы оказать им необходимую помощь

Туристическую группу из 22 человек из Челябинска эвакуировали в Карачаево-Черкесии после того, как разрушилась автомобильная переправа через реку Подорванку. В ночь с 8 на 9 июля людей доставили в гостиницу, после чего они дальше смогут продолжить свою экскурсию. Участники группы рассказали ИА «Первое областное» о том, как прошла эвакуация.

Группа прибыла на Кавказ экскурсионным автобусом — 20 туристов и 2 водителя. На месте их встречал гид, с которым они должны были осмотреть несколько достопримечательностей. Одной из них был архитектурный комплекс в горах, к которому команда добралась на автобусе через реку Подорванку. Но выехать обратно им не удалось — из-за сильного дождя берега реки размыло и мост разрушился.

На место выехали сотрудники МЧС и к 12 часам ночи эвакуировали всех туристов. Группу из Челябинска отправили в поселок Домбай Карачаевского городского округа, где находится их гостиница.

«Мы проводили экскурсию в городище на челябинском автобусе, я их сопровождаю в восьмидневном туре. Во время прогулки охрана комплекса нас предупредила, что придется задержаться, потому что смыло мост. Мы закончили пешую экскурсию, буквально час подождали и приехало МЧС, они начали собирать трубу для переправы. Такие ситуации бывают на Кавказе, поэтому спасатели всегда начеку, работали слаженно. Местные сопровождающие гиды нашли нам транспорт, который на время может заменить челябинский автобус. Когда мы перебрались, нас ждал теплый ужин и чай. Помощь всем оказывалась. Психолог даже был, хотя он не понадобился, конечно. Переправу туристы заканчивали такими эмоциями позитивными. У нас экстрим-парк, куда мы собирались, похожий на то, что вчера пришлось соорудить для перехода, поэтому туристы это восприняли как очередное приключение»,— рассказала ИА «Первое областное» гид группы Раиса.

«Всё завершилось хорошо, нас эвакуировали. Никто не пострадал, мы благополучно добрались до гостиницы в Домбае. Автобус наш остался пока за рекой. Будем ждать, когда восстановят переправу. А пока продолжим наш тур без него», — поделилась ИА «Первое областное» участница группы Светлана Голдобина.

Власти Челябинской области поблагодарили ГУ МЧС России по КЧР, которые эвакуировали челябинских туристов, а также отметили, что при необходимости готовы оказать людям помощь.

«Вчера нам стало известно, что сильные дожди смыли автопереправу через реку Подорванку в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, отрезав от внешнего мира группу туристов. В их числе было и более двух десятков южноуральцев. По поручению губернатора Алексея Леонидовича Текслера мы оперативно подключились к вопросу и наладили прямую связь с ГУ МЧС России по КЧР, а также правительством республики и местной администрацией. Выражаем коллегам благодарность за отзывчивость, оперативный обмен информацией и слаженную работу! Сейчас мы на связи с южноуральцами и при необходимости готовы оказать помощь», — сообщил ИА «Первое областное» замгубернатора Челябинской области Егор Ковальчук.

Пока, по словам туристов, помощь им не требуется. После того как автомобильную переправу в поселке Малый Архыз восстановят, можно будет эвакуировать от археологического комплекса экскурсионный автобус и группа сможет вернуться в Челябинск. Путешествие продлится до 13 июля - до этого времени местная администрация пообещала восстановить переправу и передать группе автобус. Пока же тур челябинцев по Кавказу продолжается.

Напомним, 8 июля в Карачаево-Черкесии 39 туристов застряли на территории Нижне-Архызского историко-архитектурного и археологического комплекса. Среди них — 22 туриста из Челябинска. Они были на экскурсии, когда разрушилась автомобильная переправа через реку Подорванку. В ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии сообщили, что людей эвакуировали и разместили в гостиницах.