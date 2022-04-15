Автобус № 47 изменил схему движения по Челябинску

Новшества незначительные и коснутся жителей Металлургического района

С 14 апреля автобус № 47 «Мехколонна — ЧМК» изменил схему движения по Металлургическому району Челябинска, сообщает городское управление транспорта.

«С 14 апреля автобус ездит по улице 50-летия ВЛКСМ. В остальном его маршрут остался прежним», — говорят в управлении.

Маршрут переведен на регулируемый тариф, стоимость проезда снижена до 23 рублей. Автобус будет ходить каждые 12 минут ежедневно.

Первый рейс от Мехколонны — в 5:40. Первый рейс от ЧМК — в 6:04. Последний рейс от Мехколонны — в 21:16. Последний рейс от ЧМК — в 21:04.





Напомним также, что с 14 апреля в Челябинске запущен новый маршрут — автобус № 141 «Новосинеглазово — Вознесенка». Он ходит ежедневно через каждые 35 минут по улицам: Челябинская, Советская, Морозова, Зеленая, Большая.

Первый рейс из Новосинеглазово — в 6:15. Из Вознесенки — в 6:33. Последний рейс из Новосинеглазово — в 20:58. Из Вознесенки в 21:15.