Автобус № 45 «ЧВВАКУШ — Аэропорт» возвращается на дороги Челябинска

Машины будут ездить с интервалом в 30 минут

Уже во вторник, 1 апреля, на дороги Челябинска возвращается автобус № 45, который будет ходить по маршруту «ЧВВАКУШ — Аэропорт». Об этом сообщает МУП «Служба организации движения».

Всего на линии будут работать пять автобусов большого класса. Интервал движения машин составит 30 минут.

Подробное расписание можно посмотреть на сайте gortrans74.ru.

Обслуживать маршрут будет МУП «Служба организации движения». По вопросам работы маршрута можно обращаться по телефону +7 351 217-62-34.

Контракт с прежним перевозчиком ООО «Фортуна» расторгнут из-за неоднократных нарушений — систематического несоблюдения расписания, выпуска на линию транспортных средств не в полном объеме.