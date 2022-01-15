Автобус № 31 частично возвращается к прежней схеме движения по Челябинску

Жители города не одобрили измененный властями маршрут

Начиная с субботы, 15 января, городской автобус № 31 в Челябинске частично вернулся к прежней схеме движения, сообщает пресс-служба администрации города.

«Маршрут меняется по многочисленным просьбам жителей. Уже с 15 января автобус снова начал ходит через улицы Солнечная и Молодогвардейцев», — замечают в пресс-службе.

Напомним, автобус N 31 ездит по маршруту «Академика Королева — ЧМК». С января 2022 года схему его движения изменили: автобус перестал делать петлю через улицы Солнечная и Молодогвардейцев, а следовал прямо по Комсомольскому проспекту (на фото). Однако жители Северо-Запада выступили против нововведения.

При этом петля через улицу Академика Сахарова на конечной остановке все же исключена из схемы движения по маршруту № 31.