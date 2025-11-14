Автобус № 22а изменит место остановки у железнодорожного вокзала в Челябинске

Новая схема движения будет действовать до утра воскресенья

Автобус № 22а в Челябинске частично изменит маршрут до конца этой недели. Это связано с ремонтом трамвайных путей в районе железнодорожного вокзала, сообщает пресс-служба администрации города.

При движении в сторону Ленинского района меняется место остановки автобуса на железнодорожном вокзале. Вместо остановки по улице Цвиллинга у магазина «М. Видео» автобус будет заезжать на привокзальную площадь и делать остановку у памятника «Сказ об Урале» (там, где ходит автобус 483).

Такая схема движения будет действовать с 9:00 пятницы до утра воскресенья.