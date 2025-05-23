Автобус № 216 из Челябинска в Парковый Премиум станет маршрутом № 97

Изменения произойдут из‑за включения поселка в границы города

В Челябинске сменится номер и название автобуса в Парковый Премиум. Рейс № 216 станет муниципальным маршрутом № 97 «Поселок Парковый Премиум — улица Чичерина», сообщили в региональном Миндортрансе.

Путь транспорта и стоимость проезда останутся без изменений: за наличку нужно будет заплатить 43 рубля, банковской картой — 40 рублей.

Изменения в номере рейса связаны с включением Паркового Премиум в территорию города Челябинска. Добавим, это не первое нововведение в дорожной сфере после присоединения Западного и Пригородного. Так, на дороге от поворота с улицы Лыжных Батальонов на поселок Западный планируют установить уличное освещение, работы завершат в октябре 2025 года.