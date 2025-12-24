Автобус № 213 Челябинск-Кременкуль изменит схему движения с 25 декабря

Отменяется заезд в Градский прииск, туда будет ходить 215 маршрут

С 25 декабря 2025 года автобусный маршрут № 213 «Кременкуль — Челябинск (Чичерина)» будет работать по измененной схеме. Об этом сообщает «Организатор перевозок Челябинской области».

Теперь автобус будет проезжать по Новоградскому проспекту с заездом к Кардиоцентру. При этом отменяется заезд в поселок Градский прииск. Остальные участки пути остаются без изменений.

На маршрут выйдут шесть современных низкопольных автобусов малого класса. Обновление подвижного состава стало возможным благодаря заключению долгосрочного государственного контракта с перевозчиком ИП Молчановым Д. В. К новой технике предъявляются повышенные требования: наличие не менее 16 посадочных мест, кондиционер, система безналичной оплаты, валидаторы, электронные табло, USB-зарядки на поручнях и, конечно, низкий пол для удобства маломобильных пассажиров.

Для жителей поселка Градский прииск, которые остались без прямого сообщения по маршруту № 213, будет организован заезд в населенный пункт автобуса маршрута № 215 «Дарьино — Челябинск (Чичерина)». Проезд на этом участке будет осуществляться по нерегулируемому тарифу.