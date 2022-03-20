Автобус № 2 меняет схему движения по Челябинску

Маршрут скорректируют 1 апреля

Автобус № 2, который следует от Мехколонны до улицы Петра Столыпина, изменит схему движения по Челябинску, сообщает пресс-служба администрации города.

«С 1 апреля маршрут меняется. Автобус будет следовать через „Ньютон“ по Макеева и Родионова. В остальном — без изменений»,

— замечают в пресс-службе.

Автобус будет ходить с интервалом в 10-15 минут ежедневно.