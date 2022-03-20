«С 1 апреля маршрут меняется. Автобус будет следовать через „Ньютон“ по Макеева и Родионова. В остальном — без изменений», — замечают в пресс-службе.
Автобус будет ходить с интервалом в 10-15 минут ежедневно.
Первый рейс от Мехколонны и Петра Столыпина — в 5:50 ежедневно.
Последний рейс от Мехколонны и Петра Столыпина — в 22:30 ежедневно.
Всего с апреля изменят схему движения семь маршрутов. А с 14 апреля в городе введут еще два новых маршрута.
Также с 1 апреля в Челябинске изменят место остановки автобусов на Лесопарковой. Для высадки и посадки пассажиров отвели две площадки.