Автобус № 2, который следует от Мехколонны до улицы Петра Столыпина, изменит схему движения по Челябинску, сообщает пресс-служба администрации города.

«С 1 апреля маршрут меняется. Автобус будет следовать через „Ньютон“ по Макеева и Родионова. В остальном — без изменений», — замечают в пресс-службе.

Автобус будет ходить с интервалом в 10-15 минут ежедневно.

Первый рейс от Мехколонны и Петра Столыпина — в 5:50 ежедневно.

Последний рейс от Мехколонны и Петра Столыпина — в 22:30 ежедневно.

Всего с апреля изменят схему движения семь маршрутов. А с 14 апреля в городе введут еще два новых маршрута.

Также с 1 апреля в Челябинске изменят место остановки автобусов на Лесопарковой. Для высадки и посадки пассажиров отвели две площадки.