Автобус № 129 «Копейск-Челябинск» перевели на регулируемый тариф

Теперь водители принимают к оплате карты

С четверга, 13 июня, на регулируемый тариф перевели автобус № 129, который связывает Копейск и Челябинск. Об этом сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт».

Четыре автобуса малого класса будут ходить от ДК Петрякова в Копейске до железнодорожного вокзала в Челябинске каждые 25 минут ежедневно.

Первый рейс от ДК Петрякова в Копейске будет начинаться в 06:00, а от железнодорожного вокзала Челябинска — в 06:50 ежедневно.

Последний рейс от ДК Петрякова — в 20:05, а от челябинского вокзала — в 20:55 ежедневно.

Подробное расписание размещено на сайте gortans74.ru.

Напомним, водители автобусов, которые работают по нерегулируемому тарифу, должны принимать к оплате карты, в том числе транспортные.

Движение машин по маршруту будет отображаться на сервисах «2ГИС» и «Яндекс. Карты».

Маршрут обслуживает перевозчик ИП Осинский Дмитрий Владимирович. Оперативную информацию по маршруту можно получить:

— в будни c 8:00 до 17:00 по телефонам: +7 351 737-90-48, +7 351 945-12-36;

— после 17:00 часов в будни, а также в выходные и праздники по телефонам +7 351 737-92-73 и +7 912 899-07-95.