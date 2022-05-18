«Авито» и «ЛизаАлерт» подписали договор о сотрудничестве

Организации запускают несколько партнерских проектов в сфере безопасности россиян

«Авито» и «ЛизаАлерт» подписали соглашение, в рамках которого будут вместе работать над безопасностью россиян и искать пропавших людей, сообщает пресс-служба «Авито».

«„ЛизаАлерт“ занимается профилактикой в сфере безопасности в офлайн-среде, „Авито“ — обучает людей безопасному поведению в онлайн. У нас есть масса точек для пересечения. „Авито“ может соединить добровольцев отряда с пользователями „Авито“, которые хотят внести свой личный вклад в такую важную деятельность»,

— заявил генеральный директор «Авито» Владимир Правдивый.

«Когда объединяются единомышленники, эффективность общего дела вырастает в разы. Уверены, что наши совместные усилия помогут предупредить многих людей, как безопасно вести себя в обычной жизни, и спасти тех, кто попал в сложную ситуацию»,

— говорит председатель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

Так, «Авито Недвижимость» обеспечит безвозмездное размещение добровольцев во время поисков по всей России на объектах, которые сдаются посуточно через платформу. А также поможет обеспечить отряд оборудованием, инвентарем и техникой. В ближайшее время на сайте «Авито» будет запущен специальный раздел со списком необходимого для спасения людей инвентаря. «Авито» предлагает две механики помощи «ЛизаАлерт». Пользователь сможет пожертвовать деньги на покупку вещи или передать свою.В перспективе — поиск сотрудников и волонтеров с использованием «Авито Работы» и привлечение профильных специалистов для помощи отрядам через «Авито Услуги». Кроме того, с использованием сервиса «Авито Авто» можно обеспечивать волонтеров транспортом для передвижения.В будущем организации проведут совместные мероприятия по обучению принципам безопасности в офлайн- и цифровой среде.