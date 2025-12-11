Авиасообщение Челябинск — Москва приостановили утром 11 декабря

В столице введен план «ковер» из‑за атаки БПЛА

Рейсы Челябинск — Москва отменили или задержали утром 11 декабря. Это связано с тем, что ночью Москва подверглась атаке беспилотников. В столице был активирован план «ковер», что привело к масштабным изменениям в работе аэропортов.

Аэропорты Москвы по состоянию на 8 утра до сих пор не принимают и не отправляют самолеты. В Шереметьево 19 рейсов ушли на запасные аэродромы, еще 23 задержаны на вылет.

Из Челябинска в Москву на 7 часов задерживается рейс ДР 6568, отменен СУ 1535. Дневные рейсы планируются по расписанию, но ситуация может меняться.

Также отменен рейс SU 1428 Москва — Магнитогорск и обратный SU 1429.