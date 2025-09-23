Авиарейсы в Челябинск задержали и отменили в Москве 23 сентября

Работу аэропорта Шереметьево ограничивали минувшей ночью

Сегодня, 23 сентября, несколько рейсов из Москвы прибудут в Челябинск с задержкой. Некоторые и вовсе отменены. Изменения в расписании связаны с вводимыми минувшей ночью ограничениями в московском аэропорту Шереметьево, передает ИА «Первое областное».

Рейсы ДР413/ДР414 Москва — Челябинск — Москва задерживаются более чем на три часа. Воздушное судно должно было приземлиться в Челябинске в 4 часа утра, но до сих пор борт не прибыл.

На пять часов задерживается рейс ДР6569 из Москвы, почти на три часа — рейсы FV6259 и FV6193.

Дневные рейсы СУ1534/СУ1535 и СУ1420/СУ1421 Москва — Челябинск — Москва отменены.

Кроме того, более чем на четыре часа задерживается рейс из Челябинска в Сочи.

Пассажирам рекомендуют держать связь с авиакомпаниями и следить за изменениями на онлайн-табло в аэропортах.