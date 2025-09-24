Утром 24 сентября несколько рейсов прибудут в Челябинск с многочасовым опозданием, следует из онлайн-табло на сайте аэропорта Курчатов.
Рейс СУ2952 Сочи — Челябинск должен был прибыть в столицу Южного Урала в час ночи, но прилет перенесли на 12:35. Обратный рейс СУ2953 в Сочи также вылетит с 12-часовым опозданием.
Также на 12 часов задерживается рейс ИН2258 Казань — Челябинск. Вместо запланированных 20:55 самолет приземлится в Челябинске сегодня в 8:50.
Кроме того, рейсы СУ1092/СУ1093 Москва — Челябинск — Москва отменены.
Аэропорты продолжают налаживать расписание после вводимых ограничений.
По решению авиакомпании в Ереване отменили утренний рейс WZ1226 в Челябинск.