Авиарейсы в Челябинск из Сочи и Казани задержали на 12 часов

Рейс из Москвы отменен

Утром 24 сентября несколько рейсов прибудут в Челябинск с многочасовым опозданием, следует из онлайн-табло на сайте аэропорта Курчатов.

Рейс СУ2952 Сочи — Челябинск должен был прибыть в столицу Южного Урала в час ночи, но прилет перенесли на 12:35. Обратный рейс СУ2953 в Сочи также вылетит с 12-часовым опозданием.

Также на 12 часов задерживается рейс ИН2258 Казань — Челябинск. Вместо запланированных 20:55 самолет приземлится в Челябинске сегодня в 8:50.

Кроме того, рейсы СУ1092/СУ1093 Москва — Челябинск — Москва отменены.

Аэропорты продолжают налаживать расписание после вводимых ограничений.

По решению авиакомпании в Ереване отменили утренний рейс WZ1226 в Челябинск.