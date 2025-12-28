Авиарейсы Москва — Челябинск отменили из-за ограничений в столичных аэропортах

Еще часть задерживается

Московские аэропорты накануне, 27 декабря, не принимали и не отправляли рейсы. В результате расписание сбилось, что отразилось и на сегодняшних вылетах. Так, несколько рейсов из Москвы в Челябинск и обратно задерживаются или вовсе отменены, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на онлайн-табло аэропорта Курчатов.

Рейсы ДР 6569/ДР 6570 Москва — Челябинск — Москва задерживается на 8 часов. Из столицы самолет должен был прибыть в три часа ночи и отправиться обратно в четыре. Но приземлилось воздушное судно в Челябинске в 11:06, вылет в российскую столицу запланирован в 11:40.

Рейсы СУ 1092/СУ 1093 Москва — Челябинск — Москва и СУ 1420/СУ 1421 по тому же маршруту отменены. Это утренние и вечерние рейсы.