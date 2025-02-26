Авиарейсы из Сочи в Челябинск и обратно задерживают на 6 часов

Аэропорт Сочи временно закрыт

Сегодня, 26 февраля, в аэропорту Сочи задерживают вылет двух рейсов в Челябинск почти на шесть часов. С большой задержкой самолеты отправятся из столицы Южного Урала обратно на юг. Все из-за того, что ночью аэропорт Сочи ограничил прием и отправку рейсов, передает ИА «Первое областное».

Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта Курчатов, из Сочи в Челябинск два самолета должны были прилететь в 04:30, однако время прибытия сдвинули на 10:15. Обратно в Сочи из столицы Южного Урала самолеты должны были отправиться в 5:30, но вылетят только в 11:05.

Причиной шестичасовой задержки рейсов стали введенные в аэропорту Сочи ограничения.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 01:47 26 февраля на работу аэропорта Сочи введены временные ограничения. Все службы готовы к работе после снятия ограничений», — сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.

Пассажиров просят держать связь с авиакомпанией, а также внимательно следить за аудиосообщениями и онлайн-табло в аэропортах.