Авиарейсы из Челябинска в Сочи и Москву задерживаются 28 апреля

В южноуральскую столицу самолеты также прибудут с задержкой

Сегодня, 28 апреля, в Челябинске задерживается несколько авиарейсов в Москву и Сочи, сообщается на сайте аэропорта Курчатов.

Рейс ДР 414 Челябинск — Москва авиакомпания «Победа» перенесла с 05:50 на 11:35, а рейс ДР 6570 вылетит в 17:45 вместо 14:10. Задержки связаны с поздним прибытием самолетов: в столице Южного Урала они приземлятся на шесть часов позже запланированного времени.

Также на шесть часов задерживается рейс ДР 324 Челябинск — Сочи: вылет перенесли с 05:25 на 12:00 из-за введенных в воздушной гавани Сочи ограничений на прием и выпуск самолетов.