Авиарейсы из Челябинска в Норильск отменяют и задерживают из-за снегопада

Вылет в Краснодар вновь перенесли

В Норильске сегодня, 16 ноября, продолжает бушевать непогода. Рейсы из Челябинска и в столицу Южного Урала вновь перенесли. Один из рейсов отменили, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на онлайн-табло аэропорта.

Рейс ИН 1279 Челябинск — Норильск, который 15 ноября перенесли на 18 часов, отменили.

Вылет самолета в Краснодар снова перенесли — он запланирован на 14:40. Напомним, воздушное судно еще не приземлилось в Челябинске.

Сегодняшний рейс в Норильск вместо запланированных 02:00 вылетит в 00:45 в понедельник, 17 ноября.

Кроме того, задерживаются несколько рейсов в Уфу — минувшей ночью принимающая сторона не отправляла и не принимала самолеты.