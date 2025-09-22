Авиарейс из Челябинска в Сочи задержали более чем на 5 часов

Самолет еще не прилетел в столицу Южного Урала

Сегодня, 22 сентября, более чем на 5 часов задерживаются рейсы Сочи — Челябинск — Сочи, сообщается на сайте аэропорта Курчатов.

Рейс У6 1619 из Сочи, который выполняет авиакомпания «Уральские авиалинии», должен был приземлиться в Челябинске в 06:35 и вылететь обратно в 9 часов утра. Однако прибытие воздушного борта в столицу Южного Урала перенесли на 13:45. Из Челябинска в Сочи рейс также отправится с пятичасовой задержкой — в 14:35.

«Рейс перенесли по производственной необходимости»,— сообщили ИА «Первое областное» в справочной службе авиакомпании.

Пассажиров просят следить за изменениями на онлайн-табло.