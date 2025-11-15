Авиарейс из Челябинска в Норильск задержали почти на сутки из-за непогоды

Рейсы из Норильска также отложили более чем на 15 часов

Из-за снегопада в Норильске авиарейсы в Челябинск и обратно перенесли почти на сутки, следует из онлайн-табло на сайте аэропорта.

Вылет рейса ИН 1279 Челябинск — Норильск был запланирован сегодня на 7:25, но отправится самолет только в 01:40 в воскресенье, 16 ноября.

Прилет двух рейсов в Челябинск из Норильска также перенесли на утро воскресенья.

Оказание пассажирам рейса Челябинск — Норильск всех положенных услуг контролирует транспортная прокуратура.

«В настоящее время пассажиры находятся в аэропорту, планируется размещение в гостиницы»,— уточнили в пресс-службе ведомства.

Пассажиров просят уточнять актуальное время вылета в авиакомпании.