Авиарейс из Челябинска в Норильск задержали на сутки 23 ноября

С опозданием приземлится в столице Южного Урала самолет из Краснодара

Сегодня, 23 ноября, в аэропорту Челябинска задерживается рейс в Норильск, а также прилет из Краснодара, следует из онлайн-табло на сайте аэропорта.

Вылет рейса Y7 908 Челябинск — Норильск был запланирован на 02:00 воскресенья, 23 ноября, однако вылет перенесли на 02:00 понедельника, 24-го.

Прибытие рейса из Краснодара перенесли с 23:50 субботы, 22 ноября на 15:10 воскресенья, 23-го.

Как сообщили журналисту ИА «Первое областное» в справочной авиакомпании NordStar, которая выполняет оба рейса, задержки произошли из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Норильска.

Пассажиров просят следить за расписанием на онлайн-табло на сайте или в залах аэропортов.