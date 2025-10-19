Авиарейс из Челябинска в Минск задержали на 13 часов 19 октября

Утренний вылет перенесли на вечер

Сегодня, 19 октября, в аэропорту Челябинска задерживается авиарейс в Минск. Самолет должен был вылететь в 8:15, однако время отправления перенесли на 21:20, следует из информации онлайн-табло на сайте аэропорта.

Рейс WZ 4703 Челябинск — Минск, который выполняет авиакомпания Red Wings, — обратный. В справочной службе компании журналисту ИА «Первое областное» сообщили, что рейс задерживается из-за задержки рейса WZ 4704 Минск — Челябинск также на 13 часов: самолет должен был приземлиться в семь часов утра, но ожидается, что прибудет в 20:25.

Пассажиров просят держать связь с авиакомпанией и следить за изменениями на онлайн-табло в аэропорту.

С опозданием почти на 17 часов в Челябинске приземлился рейс из Баку: воздушное судно должно было прибыть в субботу, 18 октября, в 17:20, но приземлилось в столице Южного Урала сегодня в 10:58. Из Челябинска в столицу Азербайджана самолет также отправился с многочасовым опозданием.