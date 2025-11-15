Авиарейс из Челябинска в Краснодар задержали на 19 часов

Самолет еще не прилетел в столицу Южного Урала

Сегодня, 15 ноября, в аэропорту Челябинска на 19 часов задерживается рейс в Краснодар, говорится на сайте воздушной гавани.

Рейс Y7 907, который выполняет авиакомпания NordStar, должен был вылететь в 14:45, однако вылет перенесли на 09:30 16 ноября.

«Рейс задержан из-за позднего прибытия воздушного судна. Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров»,— прокомментировали в Уральской транспортной прокуратуре.

В позднем прибытии рейса виновата непогода в Норильске: самолет, который должен был доставить челябинцев в Краснодар, выполнял другой рейс и не смог вылететь в Челябинск из-за метелей и снегопадов, сообщается на сайте норильского аэропорта.

По той же причине сегодня задерживаются рейсы из Челябинска в Норильск и обратно.