Количество авиарейсов между Москвой и Челябинском увеличилось. Авиакомпания «Россия» добавила в зимнее расписание рейсы из аэропорта Внуково, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Полеты из столицы в Челябинск из аэропорта Внуково будут ежедневными.

Ранее компания «Россия» осуществляла полеты из Москвы в Челябинск только из аэропорта Шереметьево.