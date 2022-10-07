Авиакомпания «Россия» запустила рейсы между Москвой и Челябинском из Внуково

Самолеты будут летать ежедневно

Количество авиарейсов между Москвой и Челябинском увеличилось. Авиакомпания «Россия» добавила в зимнее расписание рейсы из аэропорта Внуково, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.



Полеты из столицы в Челябинск из аэропорта Внуково будут ежедневными.



Ранее компания «Россия» осуществляла полеты из Москвы в Челябинск только из аэропорта Шереметьево.