Авиакомпания S7 Airlines соединила Магнитогорск со столицей

Перевозчик возобновил рейсы по маршруту Магнитогорск — Москва (Домодедово)

Авиакомпания ушла с магнитогорских направлений в 90-х годах, когда авиация переживала достаточно трудные времена. С января 2020 года перевозчик начал выполнять полеты по маршруту Магнитогорск — Новосибирск.

Первый рейс из Москвы воздушного судна A-320 вместимостью 174 пассажира состоялся в субботу, 26 декабря. Директор филиала авиакомпании S7 Airlines в Магнитогорске Татьяна Шиляева отметила, что расписание рейсов составлено так, что пассажирам из Магнитогорска будет достаточно удобно добираться из Москвы в Санкт-Петербург, Анапу, Симферополь и Анталью.



«Перелет осуществляется единым билетом, и багаж оформляется до конечного пункта. Авиакомпания серьезно относится к безопасности пассажиров в условиях пандемии. Наши воздушные суда обрабатывают дезинфицирующими средствами: столики, подлокотники, кресла, багажные полки и так далее — то есть все, с чем контактирует пассажир. При необходимости в салоне предоставляются дезинфицирующие салфетки, индивидуальные перчатки и маски», — добавила Татьяна Шиляева.

Теперь из города металлургов можно вылететь в Москву (двумя рейсами в Шереметьево и в Домодедово), а также в Новосибирск и Сочи.