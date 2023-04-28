Авиакомпания «Россия» запустила новые рейсы между Челябинском и Санкт-Петербургом

Вылеты — до трех раз в день

Самолеты между Челябинском и Санкт-Петербургом станут летать чаще. С мая авиакомпания «Россия» (входит в Группу «Аэрофлот») увеличит количество рейсов на этом направлении с семи до одиннадцати в неделю, а в июне появится еще один ежедневный рейс. Об этом сегодня, 28 апреля, сообщила пресс-служба перевозчика.

В настоящее время воздушные суда «России» летают между двумя городами каждый день. Рейс FV6461/6462 вылетает из Санкт-Петербурга в 0:35 и прибывает в Челябинск в 5:25. Обратный вылет — в 6:15, прилет — в 7:15.

В мае появится новый рейс FV6465/6466, который будет летать по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Пулково — в 16:50, прилет в Челябинск — в 21:50. Вылет в обратном направлении — в 22:50, прилет — в 23:55.

В июне добавится еще один ежедневный самолет. Рейс FV6463/6464 будет вылетать из Санкт-Петербурга в 8:35 и прилетать в Челябинск в 13:30. Обратный вылет — в 14:30, прилет — в 15:35.

Во всех случаях время местное для каждого аэропорта.