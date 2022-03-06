Авиакомпания «Победа» отменила вечерний рейс из Челябинска в Москву

Остальные перелеты внутри страны осуществляются по расписанию

Сегодня, 6 марта, не со состоится вылет самолета авиакомпании «Победа» ДР 416 из Челябинска в Москву.

Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова.

«Рейс отменила авиакомпания без объяснения причин», — сообщили Первому областному информагентству в справочной воздушной гавани.

Вылет был запланирован на 20:20. Остальные вечерние рейсы авиакомпании сохраняются.

Как ранее сообщал наш сайт, минувшей ночью в челябинском аэропорту приземлились два самолета, следовавшие из Москвы в Екатеринбург. Аэропорт Кольцово не смог принять рейсы из-за неблагоприятных метеоусловий.

