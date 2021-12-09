Авиакомпании выступили против возврата денег за билет пассажирам без QR‑кода

Перевозчики предложили исключить это требование из нового законопроекта

«Авиакомпании предложили с этими пассажирами, у которых не будет QR-кода к моменту вылета, работать так же, как со всеми остальными. То есть отказ от полета оформлять по правилам условий применения тарифа (УТП). Если тариф возвратный — возвращать, если нет — соответственно не возвращать»,

— пишут «Ведомости».

Авиакомпании предложили исключить из законопроекта об обязательных QR-кодах на транспорте норму о возврате стоимости билета, если у пассажира не окажется кода к моменту вылета. Исключение — более дорогой возвратный тариф, сообщают «Ведомости».Текущая редакция законопроекта предполагает, что при отсутствии QR-кода у пассажира авиакомпания должна отказать ему в перевозке и вернуть провозную плату в полном объеме в течение 30 дней с момента расторжения договора.

Напомним, бумажные сертификаты о вакцинации против коронавируса в МФЦ россияне начали получать с 16 ноября. С этой даты в силу вступило соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. В тексте последнего прописана процедура возврата денег за билеты пассажирам без «куаров». После предварительного рассмотрения их направили в регионы для обсуждения. Эксперты могут изучить документы и внести предложения до 14 декабря.

Кстати, специалисты уже называют QR‑код «электронной справкой о здоровье».