Авиакомпании объявили о возврате денег челябинцам за отмену рейсов в Сочи и Ростов-на-Дону

Отменены перелеты, запланированные 25 февраля из аэропорта Курчатов

Авиакомпании, чьи рейсы были ранее запланированы на 25 февраля, а затем отменены, готовы вернуть средства пассажирам или поменять билет на более позднюю дату. Об этом сообщила пресс-служба челябинского аэропорта.

«Информация от авиакомпании Nordwind: Пассажиры отмененных рейсов могут оформить возврат по месту приобретения билетов, либо перенести вылет на любой рейс с датой путешествия до 26 апреля 2022 года», — уточнили в аэропорту.

Авиакомпания «Азимут» также сообщила, что выполнит обмен авиабилетов или возврат их стоимости в порядке очередности поступления запросов.

«Заявку на возврат денежных средств за авиабилет, оформленный на сайте, можно оформить в личном кабинете. Оставить заявку на возврат авиабилета, оформленного у агентов авиакомпании, возможно по месту покупки билета», — обратились к пассажирам представители авиакомпании «Азимут».

Компания «Аэрофлот» объявила, что задействует широкофюзеляжные самолеты, чтобы организовать вывоз пассажиров с юга страны из аэропорта Сочи.

Напомним, из Челябинска 25 февраля отменили рейсы в Сочи и Ростов-на-Дону. Также не состоятся перелеты из этих городов в областной центр. Зона для полетов признана небезопасной для гражданских воздушных судов и пассажиров.

Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети.



Утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале военной операции на территории ДЛНР.