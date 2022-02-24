Авиакомпании, чьи рейсы были ранее запланированы на 25 февраля, а затем отменены, готовы вернуть средства пассажирам или поменять билет на более позднюю дату. Об этом сообщила пресс-служба челябинского аэропорта.
«Информация от авиакомпании Nordwind: Пассажиры отмененных рейсов могут оформить возврат по месту приобретения билетов, либо перенести вылет на любой рейс с датой путешествия до 26 апреля 2022 года», — уточнили в аэропорту.
Авиакомпания «Азимут» также сообщила, что выполнит обмен авиабилетов или возврат их стоимости в порядке очередности поступления запросов.
«Заявку на возврат денежных средств за авиабилет, оформленный на сайте, можно оформить в личном кабинете. Оставить заявку на возврат авиабилета, оформленного у агентов авиакомпании, возможно по месту покупки билета», — обратились к пассажирам представители авиакомпании «Азимут».
Компания «Аэрофлот» объявила, что задействует широкофюзеляжные самолеты, чтобы организовать вывоз пассажиров с юга страны из аэропорта Сочи.
Напомним, из Челябинска 25 февраля отменили рейсы в Сочи и Ростов-на-Дону. Также не состоятся перелеты из этих городов в областной центр. Зона для полетов признана небезопасной для гражданских воздушных судов и пассажиров.
Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети.
Утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале военной операции на территории ДЛНР.