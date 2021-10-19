Авиакомпании начнут проверять у пассажиров QR коды по прибытии из-за рубежа

Пилотный проект предлагает Роспотребнадзор

Российский Роспортебнадзор предложил авиакомпаниям контролировать у пассажиров наличие электронной анкеты. Пилотный проект планируется апрбировать в течение двух месяцев. Порядок контроля QR-кодов опубликован на сайте Росавиации. Согласно документу от ведомства, проверку предлагается проводить сотруднику авиакомпании в момент регистрации на рейс.

Сейчас эту проверку проводят сотрудники Роспотребнадзора по прибытии пассажиров в Россию. По новому рекомендуемому порядку в момент регистрации на рейс в зарубежном аэропорту сотрудник авиакомпании или уполномоченный агент будет просить гражданина России представить на своем мобильном устройстве либо на бумажном носителе PDF-файл QR-код) анкеты, присланный на электронную почту после заполнения формы на госуслугах. В случае его отсутствия он предложит пассажиру заполнить анкету.

О том, где можно отдохнуть российскому туристу, если него есть сертификат о прививках —в специальном материале от ИА «Первое областное».