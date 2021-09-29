Авиагруппа «Стрижи» выступит в Челябинске

Показательный полет состоится 2 октября на праздновании 85-летия ЧВВАКУШа

Авиационная группа высшего пилотажа «Стрижи» выступит на 85-летии Челябинского Высшего Военного Авиационного Училища Штурманов. День рождения училища отпразднуют 1 октября, а шоу «стрижей» состоится на авиабазе Шагол на следующий день — 2 октября. Информация об этом появилась на официальном сайте авиагруппы. Время шоу станет известно позже.



Авиационная группа «Стрижи» существует с 1991 года. Летная группа демонстрирует зрелищные летные шоу с фигурами высшего пилотажа. Выступают летчики как индивидуально, так и группой из нескольких реактивных истребителей.

Это не первый демонстрационный пролет авиагруппы, «Стрижи» уже выступали в Челябинске в сентябре 2019 года.