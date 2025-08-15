Августовские дожди продолжаются в Челябинской области

Правда, сильных осадков синоптики уже не обещают

Сегодня, 15 августа, в Челябинской области почти повсеместно пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха сохраняется в пределах нормы — до +20 градусов и чуть выше, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске воздух прогреется до +21°C. Облачно с прояснением, пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-западный, около 3 метров в секунду.

Температура в Магнитогорске также достигнет +21°C. Умеренный дождь. Ветер северо-западного направления, слабый.

Столбики термометров в Миассе зафиксируются на +19°C. Дождь должен закончиться ближе к ночи. Ветер северо-западный, до 2 метров в секунду.

Дневной прогрев в Златоусте составит +17°C. И здесь дождливо и почти без ветра.

В Троицке потеплеет до +22°C. Облачно с прояснениями, во второй половине дня облаков прибавится. Небольшой дождь вероятен ближе к ночи. Ветер северо-западный, около 3 метров в секунду.

Градусники в Бакале покажут до +16°C. Дождь. Ветер преимущественно северного направления, слабый.

В целом температура в регионе установится в пределах от +17 до +22°C. Облачно с прояснением, ожидаются кратковременные дожди. Местами могут прогреметь грозы. Отдельные районы утром окутает туман. Ветер северо-западный, от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.