Аварийный дом на улице Потемкина в Челябинске снесут до конца сентября

В мэрии нашли подрядчика и заключили контракт на выполнение работ

Многоквартирный аварийный дом по улице Потемкина, 43 в Челябинске, из-за которого мэрия судилась с прокуратурой, снесут до 23 сентября 2022 года. Об этом журналисту ИА «Первое областное» сообщила замглавы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

«22 июня был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по сносу дома, согласно которому исполнитель обязан выполнить мероприятия по технике безопасности, пожарной и производственной санитарии, охране окружающей среды, в том числе установить временное ограждение и производить уборку мусора. Срок выполнения работ — 90 дней начиная с первого рабочего дня, следующего за датой заключения контракта»,— рассказала Надежда Рыльская.

Также она добавила, что до заключения контракта на снос дома он находился под охраной, которая, согласно контракту, должна была выезжать на осмотр не менее трех раз в сутки.

Аварийный дом по улице Потемкина, 43 расселили в декабре 2021 года. Пустующее здание сразу же облюбовали подростки и асоциальные личности: они разрушали дом, били окна, разрисовывали стены. Нередко там собирались целые компании. По словам местных жителей, отпускать детей одних на улицу стало страшно.

После многочисленных жалоб прокуратура обязала мэрию закрыть доступ к дому, требования ведомства поддержал суд.