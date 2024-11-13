Аварийность на трассе М‑5 «Урал» в Челябинской области снизилась в два раза

При этом растет количество ДТП со смертельным исходом

С начала этого года аварийность на федеральных трассах Челябинской области снизилась на 20—60% и почти на четверть сократились аварии с пострадавшими, сообщает ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Положительная тенденция прослеживается, к примеру, на подъезде к Екатеринбургу в составе автомобильной дороги М-5 «Урал». Здесь показатель дорожно-транспортных происшествий снизился наполовину: с начала года произошли 35 ДТП, а в прошлом году было 71 дорожно-транспортное происшествие. Все это — результат совместной работы ФКУ Упрдор «Южный Урал» и Госавтоинспекции по Челябинской области.

«Однако растущее число тяжелых ДТП со смертельным исходом свидетельствует об обратной тенденции — массовом нарушении правил дорожного движения. Автомобилисты выезжают на встречную полосу движения и превышают скоростной режим. На количество ДТП также влияет несоблюдение режима сна и отдыха. Отмечу, что именно с участием грузовых автомобилей зафиксированы аварии с тяжелыми последствиями», — заявил начальник ФКУ Упрдор «Южный Урал» Владимир Муравьев.

Дорожники призывают водителей уважительно относиться к другим участникам дорожного движения и соблюдать ПДД.

А в это время «Тойота» влетела под кузов грузовика в Челябинске — два человека получили травмы.