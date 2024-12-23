Аварийно-диспетчерские службы Челябинска перейдут на усиленный режим в новогодние праздники

Глава города поручил подчиненным быть готовыми к любым погодным сценариям

Мэр Челябинска Алексей Лошкин отменил новогодние каникулы для своих подчиненных и глав районов. Он поручил быть готовыми к любым погодным сценариям, возможным ЧП и обеспечить жителям города максимальный комфорт, передает корреспондент ИА «Первое областное» с аппаратного совещания в администрации.

Как доложил вице-мэр Александр Астахов, для оперативного контроля за функционированием объектов жизнеобеспечения населения и социальной сферы города, а также для оперативного взаимодействия, мониторинга эксплуатации жилищного фонда, источников теплоснабжения и сетевого хозяйства города в праздничные дни будет организовано дежурство сотрудников управления жилищно-коммунального хозяйства города.

«Мы планируем дополнительно разместить в средствах массовой информации и общедомовых чатах через управляющие компании информацию с телефонами аварийно-диспетчерских служб и также жилищно-коммунальных предприятий города», — доложил он.

Управляющими компаниями будет организовано дополнительное дежурство аварийных бригад, дворников и техники на случай выпадения осадков.

Впрочем, чистить пешеходные пути и дворы мэр Алексей Лошкин поручил уже сейчас, не дожидаясь понижения температуры.

«Обращаюсь еще раз к главам: обратите внимание на пешеходные маршруты, тротуары. Сейчас снег подтаял, рыхлый. По прогнозу в ближайшее время будут отрицательные температуры. Это все застынет — небезопасно ходить будет. Нужно обеспечить зачистку таких маршрутов, в том числе использовать противогололедные материалы», — отметил глава города.

Добавим, на особый контроль в праздники возьмут также вывоз мусора.

«В новогодние праздники ждем большего объема отходов. С учетом опыта прошлых лет понимаем, что нужно сделать на всех уровнях, чтобы обеспечить своевременный вывоз ТБО с контейнерных площадок. Тесно работаем с регоператором. Пользуясь случаем, дополнительно обращаюсь к жителям города с просьбой не блокировать личным автотранспортом подъезды к контейнерной площадке. Это приводит, к сожалению, к срыву вывоза мусора», — сказал он.

Также глава города напомнил своим подчиненным и главам районов, что они должны быть на связи в течение всех каникул.

«Мы работаем с вами ежедневно, поэтому находимся все на территории. Вы в первую очередь отвечаете. Дальше надо по нисходящей, определяйте график, чтобы потом сюрпризов не было, что кого-то в городе не окажется», — обратился мэр к руководителям районов Челябинска.

«У всех будут новогодние каникулы, у нас с вами их нет!» — добавил он.