Авария на канализационном коллекторе вызвала разлив на северо‑западе Челябинска

ЧП случилось из‑за замыкания, отключившего насосную станцию

В северо-западной части Челябинска, на пересечении улиц Чичерина и Университетская Набережная, устраняют аварию. Из-за замыкания отключилась канализационная насосная станция на Тополиной Аллее, стоки вышли наружу.

«В настоящее время аварийные бригады электриков ведут работы на объекте и делают все для того, чтобы как можно быстрее запустить станцию в работу. После запуска электричества потребуется еще несколько часов, чтобы станция вошла в штатный режим», — сообщили в администрации Калининского района.

На месте ЧП работает глава Калининского района Владимир Шамне и специалисты МУП «ПОВВ». Энергетики устраняют повреждение в системе электроснабжения КНС.

«После запуска электричества потребуется еще несколько часов, чтобы станция вошла в штатный режим», — прокомментировали в мэрии Челябинска.

UPD. В администрации Челябинска сообщили, что аварийная ситуация произошла в результате производства земляных работ строительной организацией.

