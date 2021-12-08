Аварии и отключенные светофоры стали причиной семибалльных пробок в Челябинске

Рассказываем, где затруднено движение

Этим утром, 8 декабря, в Челябинске аварии и отключенные светофоры стали причиной семибалльных пробок. Рассказываем, где сейчас особенно затруднено движение.

Многокилометровая пробка образовалась на проспекте Ленина на участке от улицы Героев Танкограда до Цвиллинга из-за ДТП. Крупные заторы зафиксированы на улицах Артиллерийской, Первой Пятилетки из-за ограничений движения, а также на Героев Танкограда в районе Сада Победы.

Значительный затор зафиксирован на улице Механической из-за отключенного светофора, на автодороге Меридиан на участке от Механической до проспекта Победы, на нескольких участках Свердловского проспекта.

Большие пробки также возникли на северо-западе Челябинска: на улицах Куйбышева, Чайковского, Косарева, проспекте Победы, Комсомольском проспекте и на улице Братьев Кашириных.