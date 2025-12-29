Аудитория российского мессенджера MAX превысила 80 миллионов пользователей

С момента запуска в сервисе отправлено более 10 миллиардов сообщений

Национальный мессенджер MAX достиг отметки в 80 миллионов зарегистрированных пользователей. Пиковый суточный охват в декабре составил 51 миллион человек.

С момента запуска в сервисе отправлено свыше 10 миллиардов сообщений и совершено 2,2 миллиарда звонков. Для публичного общения создано более 140 тысяч каналов с общей аудиторией 45 миллионов подписчиков. Найти интересные каналы можно в обновленном разделе «Чаты» через поисковую строку.

MAX — это не только мессенджер с аудио- и видеозвонками, чатами и переводами, но и цифровая платформа с бизнес-сервисами и мини-приложениями. Приложение доступно на всех основных платформах и включено в реестр российского ПО.