Аудиогид по Магнитогорску победил во всероссийской премии «Маршрут года»

В финал конкурса вышло 212 проектов из 35 регионов страны

В Перми были подведены итоги всероссийского конкурса «Маршрут года», который в этом году проходил в 8 раз. В финал конкурса вышло 212 проектов из 35 регионов страны. Интерактивный аудиогид по Магнитогорску занял второе место в номинации «Онлайн-маршрут по городу», сообщает пресс-служба администрации города.



Презентация интерактивного аудиогида состоялась в мае 2021 года. А работа над проектом началась еще в конце 2019 года. Актеры магнитогорского драматического театра им. А. С. Пушкина озвучивали аудиогид, а независимый театр Talk разработал сценарий.



Аудиогид доступен для каждого желающего, он рассчитан на прохождение маршрута в спокойном темпе и подходит для воспроизведения в любое время суток.



Напомним, что в финале всероссийской премии вышли также еще три южноуральских проекта. Это два маршрута из Сатки — «По уральским красотам» и «Русский Магнезит». Кроме того, среди финалистов брендовый маршрут «Челябинск: к нам прилетают даже метеориты!».

