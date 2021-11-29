В Перми были подведены итоги всероссийского конкурса «Маршрут года», который в этом году проходил в 8 раз. В финал конкурса вышло 212 проектов из 35 регионов страны. Интерактивный аудиогид по Магнитогорску занял второе место в номинации «Онлайн-маршрут по городу», сообщает пресс-служба администрации города.
Презентация интерактивного аудиогида состоялась в мае 2021 года. А работа над проектом началась еще в конце 2019 года. Актеры магнитогорского драматического театра им. А. С. Пушкина озвучивали аудиогид, а независимый театр Talk разработал сценарий.
Аудиогид доступен для каждого желающего, он рассчитан на прохождение маршрута в спокойном темпе и подходит для воспроизведения в любое время суток.
Напомним, что в финале всероссийской премии вышли также еще три южноуральских проекта. Это два маршрута из Сатки — «По уральским красотам» и «Русский Магнезит». Кроме того, среди финалистов брендовый маршрут «Челябинск: к нам прилетают даже метеориты!».
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