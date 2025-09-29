Аттракционы в парке Гагарина переходят на зимний режим работы

С 1 октября площадка будет работать по новому графику

Площадка аттракционов в парке Гагарина в Челябинске переходит на зимний режим работы с 1 октября. В связи с сезонными изменениями график работы будет скорректирован, сообщили в пресс-службе парка.

На аттракционах челябинцы смогут покататься в пятницу, субботу, воскресенье, праздничные дни и новогодние каникулы с 11:00 до 19:00.

Также в парке Гагарина проходит реконструкция детской площадки «Гулливер». Главного персонажа пришлось убрать, так как он аварийный. После ремонта в парке появятся два фонтана (причем один из них — паровой, аналогов которому в России нет), новые аттракционы и игровые зоны с кинетическим песком, который не прилипает к рукам.