Аттракционы в челябинском парке Гагарина переходят на зимний режим работы

Рассказываем, когда и в какое время теперь можно кататься

В Челябинске в Центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина аттракционы переходят на зимний режим работы со следующего понедельника, 21 октября. Это значит, что кататься теперь можно будет только по выходным. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления культуры.

«Начиная со следующей недели площадка аттракционов работает только по выходным дням — в субботу и воскресенье с 11:00 до 19:00», — уточнили в управлении.

Всю эту неделю — с 15 по 20 октября — площадка аттракционов будет работать ежедневно с 11:00 до 7 часов вечера.

Напомним, не так давно на зимний режим работы перешел и Челябинский зоопарк.