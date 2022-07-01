Повышение тарифов на услуги ЖКХ и защита пенсионных накоплений: как изменится жизнь россиян в июле‑2022

Рассказываем, какие законы вступают в силу

В июле в России вступает в силу ряд законов, в том числе обязательная аттестация для гидов и экскурсоводов, упрощение регистрации по месту жительства, право должников на сохранение прожиточного минимума и многие другие. Подробнее обо всех изменениях — в материале ИА «Первое областное».

С первого числа второго летнего месяца должники получат право на сохранение прожиточного минимума. Для того чтобы сохранить эти деньги от списания, нужно будет подать заявление напрямую в кредитную организацию. Доход в размере прожиточного минимума таким способом можно будет защитить даже в том случае, если взыскатель передал исполнительный документ в банк должника без привлечения судебных приставов.

С сегодняшнего дня в России повысят тарифы на коммунальные услуги. Суммы в квитанциях жителей Челябинской области в этом году вырастут не более чем на 3,4%. Например, на 3,4% повысили стоимость услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

С 1 июля вступает в силу закон о защите пенсионных накоплений. Так, если суд признает, что пенсионные накопления были незаконно переведены из одного негосударственного пенсионного фонда в другой, то гражданам вернут изъятый при досрочном переходе доход.

Вступление в силу закона о продлении дачной амнистии перенесли с 1 сентября на 1 июля. Документ подписал президент Владимир Путин. Теперь граждане смогут зарегистрировать жилой, садовый дом и земельный участок в упрощенном порядке до 1 марта 2031 года. Это распространяется на жилые здания, которые построены до 14 мая 1998 года.



С 1 июля при обращении в больницу можно будет вместо полиса ОМС предъявить документ, удостоверяющий личность. При этом россияне не обязаны самостоятельно выбирать страховую медицинскую компанию. Если не подавать заявление, то ее определит территориальный фонд ОМС.

«Людям важно попасть к врачу и получить гарантированную бесплатную медпомощь без лишних бюрократических процедур. А все, что касается расчетов и документооборота с медицинскими организациями, страховыми компаниями, — это забота государства, граждан от этого надо освободить»,— отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Также с 1 июля на портале «Госуслуги» появится больше мер соцподдержки. Например, инвалиды или их законные представители смогут подать на «Госуслугах» заявление о компенсации 50% стоимости ОСАГО на транспортное средство в соответствии с медицинскими показателями. Кроме того, подать заявление о предоставлении мер соцподдержки через портал смогут члены семей погибших военнослужащих и сотрудников силовых органов.

С сегодняшнего дня вступает в силу закон, по которому размер комиссии за переводы со счетов юридических лиц или ИП на счета физических лиц при расторжении или изменении договора банковского счета не должен превышать размер комиссии при обычном переводе.

Также с сегодняшнего дня в России вводится государственный мониторинг зерна и продуктов его переработки. В период уборки урожая в месте его выращивания зерно будут исследовать на соответствие свойствам, перечень которых утвержден Минсельхозом. Мониторинг будут проводить для передачи производителям сельхозтоваров достоверных данных о продукте.

С 1 июля вводится обязательная аттестация для гидов и экскурсоводов. Кроме того, экскурсоводами и гидами-переводчиками на туристских маршрутах смогут быть только граждане России. При этом такое требование не распространяется на инструкторов-проводников.

Также с 1 июля сократится срок изготовления паспорта до пяти рабочих дней.

С сегодняшнего дня регистрация по месту жительства будет упрощена. Так, граждане смогут встать на учет по месту пребывания или жительства в любом регистрационном органе в пределах муниципального района.

Упростят и получение гражданства. Иностранцы или лица без гражданства, которые стали победителями или финалистами общероссийских конкурсов платформа «Россия — страна возможностей», смогут получить вид на жительство в упрощенном порядке.

Кроме того, с 1 июля в России заработает система, которая будет следить за пестицидами и агрохимикатами на всех стадиях их оборота, а также вступит в силу ряд положений закона о биологической безопасности, согласно которому организации обязаны будут уведомлять профильный орган власти о реализуемых научных исследованиях в области биологической безопасности.

С 3 июля в России вводится информирование о полной стоимости потребительского кредита. То есть с этого дня кредитные организации обязаны будут указывать полную стоимость кредита или займа в процентах годовых с точностью до третьего знака после запятой. А при составлении договора по вкладам банки должны будут указывать минимальную гарантированную ставку на первой странице договора.

Напомним, что всего несколько дней назад в России вступили в силу изменения в закон «Об оружии». Так, с 29 июня увеличился возраст, дающий право на приобретение охотничьего оружия, — с 18 лет до 21 года, возникли новые основания для аннулирования разрешения на хранение и ношение оружия.

Например, в соответствии с пунктом 5.1 статьи 13 Федерального закона «Об оружии» у владельцев оружия, привлеченных к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ («Неуплата административного штрафа в срок») и статьи 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения...»), будут аннулированы разрешения на хранение и ношение оружия до истечения одного года со дня окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.

Подробнее обо всех изменениях июня читайте в нашем материале.

